Helsingforskomitéen tydelig: – Arrestordren på Putin er langt fra kun symbolsk

I mars i år utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ut en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin. Helsingforskomitéen er tydelige på at arrestordren er langt fra kun symbolsk og tror Putin én dag må stille i retten.

– Han dukker nok ikke opp på Gardermoen med det første, men det gir absolutt mening å ha arrestordre på Putin. De har allerede funnet nok dokumentasjon og bevis til å gjøre det, sier Berit Lindeman i Den norske Helsingforskomité. Sammen med Raftostiftelsen holdt Helsingforskomitéen et arrangement om arrestordren under Arendalsuka onsdag.

Lindeman sier arrestordren er viktig av flere årsaker.

President Vladimir Putin har merket på kroppen at ICCs arrestordre gir ham begrensede muligheter til å bevege seg utenlands. Den norske Helsingforskomitén er tydelig på at arrestordren er langt fra kun symbolsk.

– Det er viktig for å vise Putin og alle som kjemper på russisk side av krigen at vi tar på alvor den internasjonale rettsorden, og at forbrytelsene deres blir straffeforfulgt.

– Det er også viktig for det ukrainske folket at vi viser dem at vi står på deres side og at forbrytelsene skal etterforskes og dømmes, utdyper hun.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist anklagene og kaller arrestordrene mot Putin og landets barneombud Maria Lvova-Belova meningsløse. Landet viser til at Russland ikke anerkjenner ICC og at domstolen derfor heller ikke har juridisk myndighet overfor russiske statsborgere.

Oversikt viser store forskjeller mellom Zelenskyj og Putin

To scenarioer til rettsak

Lindeman reagerer på de som har hevdet at den russiske presidenten aldri vil bli stilt for retten.

– Det har overrasket meg litt hvor kontant det har blitt sagt at det er en ren symbolsak: «Selvfølgelig blir han ikke stilt for noen domstol». Det er feil, sier hun og peker på to scenarier.

– Det ene er at regimet faller og at han blir utlevert av det nye regimet. Det er ikke en helt hypotetisk mulighet, sier hun.

– Selv om Putin begynner å trekke på årene, har han mange år igjen og denne saken kommer ikke til å bli lagt bort før han dør.

– Det andre er at han reiser og blir arrestert, sier hun og peker på at 123 land har ratifisert Romatraktaten og er forpliktet å arrestere den russiske presidenten om han kommer til landet. Hun sammenligner med da Serbia utleverte tidligere president Slobodan Milošević til Haag-domstolen i 2001. Det ville vært utenkelig kun et år tidligere.

Den russiske presidentens nye utfordringer med arrestordren ble veldig tydelig da Putin droppet å reise til Johannesburg i forbindelse med Brics-møtet i sommer. Sør-Afrika har forpliktet seg til å pågripe ham og fikk overtalt den russiske presidenten til å stille digitalt i stedet for fysisk.

Lindeman påpeker at det er andre land som kan bestemme seg for å pågripe ham, selv om de ikke har knyttet seg til Romatraktaten.

– Så det er symbolsk viktig, praktisk viktig og det er også moralsk viktig.

Dokumentert 20.000 bortføringer

I panelet deltok også jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen og Dr Liliia Hontsjarevytsj, Chargé d`affaires ved Ukrainas ambassade i Norge.

ICC anklager Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i Ukraina. ICC begrunnet arrestordren med mistanke om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland.

– Ingen fred er mulig uten frihet og ingen rettferdighet er mulig uten lov. Derfor er den juridiske støtten like viktig som den militære og humanitære støtten til Ukraina, sa Hontsjarevytsj.

Hun forteller at de så langt har dokumentert minst 20.000 tilfeller av bortføringer av ukrainske barn til Russland. Hun sier tallet trolig er langt høyere, kanskje opp mot 100.000. Så langt har kun 398 barn kommet tilbake til familiene igjen.

– Med våre internasjonale samarbeidspartnere har vi allerede dokumentert 47.000 krigsforbrytelser. Det er stort potensial og mye vestlige land kan gjøre for å hjelpe Ukraina med å få rettferdighet, sier hun.

Jussprofessor: Kan defineres som folkemord

Jussprofessor Einarsen sier det ikke er noe i veien for at tiltalen mot den russiske presidenten utvides. Han påpeker at allerede ved deportasjonstiltalen vil kunne defineres som folkemord.

– Klarer man å knytte folkemordretorikken til Putin-regimets folk opp mot de konkrete handlingene, så oppfyller man definisjonen på folkemord. Man må ikke nødvendigvis har massemyrderi av sivile for at det skal kunne være folkemord-handlinger som kan pådømmes i internasjonale tribunaler, sier han.

– Putin forstår konsekvensene

– Putin, Lavrov og alle de andre har uttrykt seg så sterkt om denne arrestordren, for den treffer et punkt hos dem og de forstår konsekvensene, sier Honcharevych til ABC Nyheter.

– Det vil være langtidskonsekvenser og mer korttids konsekvenser for dem. Derfor er det virkelig viktig å forstå disse konsekvensene. Jeg tror en rettsak vil skje om han reiser utenlands. Vi jobber tett med land som Armenia og Kazakhstan for å få også dem til å respektere arrestordren på ham. Men det vil før eller senere skje, sier hun før hun avslutter:

– Folk trodde også det var umulig for Ukraina å holde ut i krigen mer enn maks tre dager, så alt er mulig.