Bulgarsk forretningsmann og eksagent skutt og drept

NTB

En tidligere hemmelig agent som ble forretningsmann etter kommunismens fall i Bulgaria, er skutt og drept etter å ha sluppet unna flere tidligere drapsforsøk.

Aleksei Petrov var ute og gikk tur da han ble skutt i hovedstaden Sofia onsdag, sier Petar Todorov i Bulgarias innenriksdepartement. Av hensyn til etterforskningen, vil han ikke gå nærmere inn på detaljene i saken.

Sykehuset opplyser at en kvinne som var sammen med Petrov, ble såret i angrepet.

61 år gamle Petrov ble et symbol på de nære båndene mellom sikkerhetstjenestene og kriminelle miljøer i tiden etter kommunismens fall. Han var også rådgiver for myndighetene i kampen mot organisert kriminalitet. Han har drevet forsikringsselskap, men også vært tiltalt – og frikjent – for å ledet et nettverk som drev med forsikringssvindel.

Han har kommet seg unna minst to tidligere drapsforsøk. I 2002 skal han ha blitt såret i en narkotikakrig, mens han kom seg uskadd unna et angrep rettet mot ham i 2015.

I 2011 stilte han opp i presidentvalget i Bulgaria, men fikk bare 1 prosent av stemmene.

De siste årene har Petrov undervist i økonomi på universitetsnivå og forelest som sikkerhetsekspert.