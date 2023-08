Kilde: Årlig Nato-mål strøket fra tysk budsjett

NTB

Et punkt om å møte Natos mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar hvert år, er i siste liten strøket fra det tyske budsjettforslaget, sier en regjeringskilde.

Punktet ble fjernet kort tid før regjeringen til statsminister Olaf Scholz onsdag ble enige om forslaget til statsbudsjett, opplyser nyhetsbyrået Reuters' kilde.

Dermed kan Tyskland fortsette å holde seg til løftet om en gjennomsnittlig oppnåelse av toprosentmålet i løpet av en femårsperiode.

Flere Nato-land har kritisert Tyskland for ikke å oppfylle målet om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det er uklart om landet vil holde seg over denne grensen når de har brukt opp et ekstrafond på 100 milliarder euro – rundt 1145 milliarder kroner – for å ruste opp forsvaret.

I mars viste årsrapporten til Nato-sjef Jens Stoltenberg at bare sju av tretti medlemsland oppfylte kravet i fjor. Norge var ikke blant de sju.