Medier: Minst 55 drept i kamper i Libyas hovedstad

NTB

Minst 55 mennesker er drept i harde kamper mellom militsgrupper i Libyas hovedstad Tripoli, ifølge helsemyndighetene i byen.

Ytterligere 146 personer er såret, opplyser helsemyndighetene onsdag ettermiddag. Det fremgår ikke om det er sivile blant de drepte og sårede.

Kampene brøt ut mandag etter flere måneder med en relativt fredelig situasjon i Libya, der borgerkrigslignende tilstander har rådet i over ti år.

Flere hundre familier ble evakuert fra frontlinjen i Tripolis sørlige forsteder, opplyser helsepersonell. Også mange leger og ambulansearbeidere skal ha blitt fanget midt i kamphandlingene mens de behandlet sårede, skriver nyhetsbyrået AP.

Kampene mellom de to militsgruppene 444-brigaden og al-Radaa-styrken beskrives som de verste i Tripoli hittil i år.

Ifølge en talsperson for innenriksdepartementet brøt kampene ut mandag kveld da al-Radaa-styrken pågrep lederen for 444-brigaden, Mahmoud Hamza idet han forsøkte å ta et fly fra byens hovedflyplass.

Årsaken til pågripelsen er uviss. Tirsdag kveld meldte kilder hos begge parter at Hamza var løslatt igjen og overlatt til en tredje militærfraksjon, som ikke er involvert i disse kamphandlingene.

Kampene skal ha avtatt etter at Hamza ble løslatt. Tirsdag kveld skal det ha hengt mørke røykskyer over deler av Tripoli.

Libya har vært herjet av anarki og kaos siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.