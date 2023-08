Russisk romfartøy i bane rundt månen

Luna-25 ble skutt opp fra Vostotsnij lengst øst i Rusland sist fredag. Etter planen skal den lande på månen 21. august og bruke det neste året på å lete etter is på vår nærmeste nabo i verdensrommet. Foto: Roskosmos / AP / NTB

NTB

For første gang på nesten et halvt århundre er et ubemannet russisk romfartøy i bane rundt månen. Etter planen skal Luna-25 lande ved månens sørpol neste uke.