Litauen stenger grenseoverganger mot Belarus

NTB

Litauen stenger to grenseoverganger til Belarus som følge av «geopolitiske omstendigheter», opplyser regjeringen i landet.

De to grenseovergangene har ikke vært åpne for kommersiell trafikk, men vil bli helt stengt for all trafikk fra og med fredag, heter det.

Nabolandet Polen har stengt alle sine grenseoverganger til Belarus, med unntak av en, i protest mot landets fengsling av en polskfødt journalist og utvisning av polske diplomater.

I forrige uke sendte regjeringen i Polen ytterligere 10.000 soldater til grensa mot Belarus.

Litauen og Polen er bekymret over nærværet til mange tusen leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen i Belarus.