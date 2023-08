Konteinerskip trosser trussel om angrep og har lagt fra kai i Odesa

Konteinerskipet Joseph Schulte la onsdag fra kai i Odesa og trosser nå trusselen om å bli angrepet av russiske marinefartøy i Svartehavet. Foto: Ukrainas departement for infrastruktur / AP / NTB

NTB

Et Hongkong-registrert konteinerskip trosset onsdag trusselen om angrep fra den russiske marinen og forlot den ukrainske havnebyen Odesa.

Konteinerskipet Joseph Schulte, som hadde ligget til kai i Odesa siden den russiske invasjonen i februar i fjor, har nå satt kursen for Istanbul i Tyrkia via en såkalt humanitær korridor som ble proklamert av Ukraina i forrige uke.

– Et skip seiler nå for første gang gjennom den midlertidige korridoren som er etablert for sivile skip til og fra havner langs Svartehavet, heter det i en uttalelse fra Ukrainas infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov.

– Ukraina har foreslått denne ruten i en appell til Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO), legger han til.

Joseph Schulte har ifølge Kubrakov 2114 konteinere med en samlet last på 30.000 tonn om bord. Skipet er eid av Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) og en kinesisk bank.

Russland har tidligere truet med å angripe fartøy som bryter blokaden de har etablert i Svartehavet.

Ledelsen i Kreml har ikke sagt om de vil respektere den såkalte korridoren Ukraina har proklamert som erstatning for kornavtalen Russland har trukket seg fra.

Video: Russiske styrker brukte makt mot utelandsk skip