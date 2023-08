Harde kamper i Libya kostet 27 personer livet

NTB

Minst 27 personer er drept i harde kamper mellom militsgrupper i Libyas hovedstad Tripoli, melder sykehuskilder i byen.

Kildene opplyser til Reuters at ytterligere 100 personer er såret i kampene. Det fremgår ikke om det er sivile blant de drepte og sårede.

Kamphandlingene mellom de to militsgruppene 444-brigaden og al-Radaa-styrken blir beskrevet som de verste hittil i år.

Ifølge en talsmann for innenriksdepartementet i Tripoli brøt kampene ut mandag kveld da al-Radaa-styrken pågrep lederen for 444-brigaden, Mahmoud Hamza, da han forsøkte å ta et fly fra byens hovedflyplass.

Årsaken til pågripelsen er uviss. Tirsdag kveld meldte kilder hos begge parter at Hamza var løslatt igjen og avhendet til en tredje militærfraksjon som ikke er involvert i disse kamphandlingene.

Kampene skal ha avtatt etter at Hamza ble løslatt. Tirsdag kveld skal det ha hengt mørke røykskyer over deler av Tripoli.