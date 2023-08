Georgia-tiltalte Mark Meadows vil flytte saken sin til en føderal domstol

Tidligere stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, vil at saken der han er tiltalt for forsøk på å omgjøre valgresultatet i Georgia skal gå for en føderal domstol. Arkivfoto: Alex Brandon / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tidligere stabssjef i Det hvite hus under Donald Trump, Mark Meadows, vil at saken anlagt mot ham i Georgia skal gå for en føderal domstol.