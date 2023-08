Iran dømmer Cannes-regissør til fengsel og filmkurs

NTB

Regissør Saeed Roustaee (34) er dømt til seks måneders betinget fengsel i Iran for visningen av en film på Cannes-festivalen i fjor.

Filmen «Baradaran-e Leila» (Leilas brødre) var med i konkurransen om Gullpalmen. Den er forbudt i hjemlandet, og tirsdag meldte medier i Iran at regissøren og produsent Javad Noruzbegi er dømt for visningen i Frankrike.

Dommen er gjort betinget, noe som betyr at de i utgangspunktet bare må sone rundt ni dager av straffen på seks måneders fengsel. Imidlertid får de en prøvetid på fem år der de må gjennomgå et filmkurs som skal sikre at de «ivaretar nasjonale og etiske interesser».

De to er funnet skyldige i å bidra til propaganda for opposisjon mot det islamske styret. I prøvetida må de også avstå fra å ha kontakt med andre aktører i filmbransjen, ifølge den iranske avisa Etemad.

«Baradaran-e Leila» forteller historien om en familie i Teheran som kjemper for å komme seg ut av en dyp gjeld mens det iranske samfunnet rammes av nedgangstider og sanksjoner. Filmen fikk pris av den internasjonale filmkritikerorganisasjonen Fipresci i Cannes.