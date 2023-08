I Wagners brutale hender – ukrainske Ilia mistet begge armene

Den ukrainske soldaten Ilia lå skadet på den kalde bakken ved fronten i Ukraina. Han var sikker på at hans siste time hadde kommet idet Wagner-gruppen nærmet seg.

I april i år ble soldaten Ilia Mykhalsjuk løslatt fra russisk fangenskap gjennom en fangeutveksling. Seks uker tidligere hadde ukraineren blitt tatt til fange av russiske leiesoldater fra Wagner-gruppen under et oppdrag nær byen Bakhmut i det østlige Ukraina.

Det er Washington Post som har skrevet om Ilias historie.

Ilias enhet hadde fått i oppdrag å sikre en del av en landsby utenfor det krigsherjede byen. Plutselig ble enheten angrepet av Wagner-soldater. Selv oppfatter Ilia det slik at angrepet er planlagt siden det hele skjer så fort. En rakett treffer Ilias kjøretøy.

Soldaten forstår raskt at han er skadet. I det han tar seg ut av det brennende kjøretøyet faller han mot den frosne bakken. Begge armene hans er preget av skader. Han begynner å behandle seg selv. Så hører han Wagner-soldatene nærme seg.

Fra fronten til helvete

Selv sier Ilia at han var sikker på at han skulle dø. Siden brigaden Ilia var en del av delvis hadde bånd til høyreradikale grupper ble brigadens soldater avskydd av russerne. Han sier at russerne i flere tilfeller hadde skutt og drept hans medsoldater på stedet om de ble tatt til fange.

Dét skjedde ikke med Ilia.

Wagner-soldatene tok han i stedet til fange. Hardt skadd ble han ført til russisk-kontrollert territorium. Han tryglet om at hans høyre arm måtte bli amputert som følge av skadene fra angrepet. De nektet å hjelpe ham.

Ilia ble overført til et nytt sted hvor han ble brakt ned i en mørk og tett kjeller. Begge armene hadde skader. Idet han ble tatt til fange hadde Wagner-soldatene stoppet blødningene fra armene hans ved hjelp av gummi som hadde et stramt grep om armene hans. Den venstre armen begynte å bli svart som følge av manglende blodtilførsel.

Ifølge den ukrainske soldaten ville ikke fangevokterne gi han helsehjelp før han hadde blitt avhørt, noe han påstår varte i flere timer, skriver Washington Post.

Så var armene borte

Etter å ha blitt avhørt ble Ilia bedøvet. Da han våknet var armene hans borte. De hadde blitt amputert over albuene, men de som hadde utført amputasjonene hadde ikke sydd igjen stumpene. De hadde bare surret bandasje rundt det åpne såret.

Så fulgte flere avhør. Da han mistet bevisstheten ble han injisert med et stoff som vekket han igjen, sier han. Fremfor å utspørre han om informasjon tilknyttet ukrainske formasjoner og annen nyttig etterretning sier Ilia at avhørene var ren psykisk tortur.

Hans egen teori er at Wagner-soldatene holder slike avhør for å undergrave ukrainernes verdier og få dem til å stille spørsmål ved hvordan de vil bli behandlet av sine egne etter løslatelse.

– De prøvde å få oss til å tro at vi ikke kunne stole på hverandre, og at det var en drep-eller-bli-drept-situasjon. De lekte bare med oss, slik en katt leker med en mus, når han fanger den før han dreper den, sier Ilia til Washington post.

Som følge av skadene og amputasjonene fikk Ilia hjelp av sine medfanger. I fangenskap levde de et liv hvor tid i tradisjonell form ikke eksisterte. De hadde verken klokker eller solen til å fortelle dem hva tiden var i den mørke kjelleren. Etter hvert klarte de å få tak i en klokke, noe han sier fikk tiden til å begynne å gå.

Dette er Wagner-gruppen:

Wagner-gruppen er en privat russisk hær bestående av leiesoldater som i tillegg til regulære russiske styrker i Ukraina. Gruppen har utkjempet flere slag på den ukrainske slagmarken, som i de brutale kampene om byen Bakhmut sist vinter.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin har markert seg gjennom krigens gang, særlig under slaget om Bakhmut og i juni da han beordret Wagner-styrker til å marsjere mot Moskva etter en konflikt med den militære ledelsen for de regulære russiske styrkene.

Gruppen ble blant annet kjent for å rekruttere sine soldater fra fengsler, med lovnader om løslatelse om de kjempet i Ukraina så så lenge.

I sommer har flere tusen Wagner-soldater blitt overført til Belarus, ifølge ukrainske myndigheter. Det belarusiske forsvarsdepartementet har bekreftet at Wagner-soldater driver opplæring av belarusiske styrker i landet.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i Bakhmut i mai i år. Det var under kamper i nærheten av denne byen Ilia ble tatt til fange av Wagner-gruppen noen måneder tidligere.





Løslatt

I likhet med russerne tar også de ukrainske styrkene fanger under kampene. De to nasjonene utveksler fanger fra tid til annen. 15. april ble Ilia utvekslet. Idet han ble ført ut av den mørke Wagner-kjelleren kjente han en sviende følelse i øynene.

Det første han ba om da han møtte de ukrainske styrkene var en sigarett og en kaffe.

Han vet ingenting om medsoldatene han var sammen med da de ble angrepet seks uker tidligere.

– Foreldrene til disse vennene, de vil alle snakke med meg. Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal snakke med dem, eller hva jeg skal fortelle dem, sier han til Washington Post.

Til behandling i USA

Ilia ble sendt til sykehus, hvor han tilbrakte flere uker. Han har mistet begge armene sine, og når det gjelder proteser er tilbudet i Ukraina begrenset. Han ble etter hvert sendt til USA hvor han for øyeblikket behandles for skadene og har blitt utstyrt med proteser verdt over to millioner kroner.

Ilia ble brakt til USA av flere veldedige organisasjoner for å få behandling ved en spesialisert institusjon. Institusjonen Medical Center Orthotics and Prosthetics har så langt behandlet 19 ukrainere, og flere er på vei.

Protesene er produsert av et selskap som har lang og grundig erfaring med behandling av amerikanske soldater som har mistet lemmer i Irak og Afghanistan.