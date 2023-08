Guterres: Maktbruk nødvendig i Haiti

Desperasjonen er stor i Port-au-Prince, der tusenvis av mennesker mandag deltok i nye protester med krav om at regjeringen får slutt på voldsbølgen. Politiet brukte tåregass for å spre demonstrantene. Foto: Odelyn Joseph / AP / NTB

«Robust bruk av makt» fra en flernasjonal politistyrke trengs for å gjenopprette lov og orden i Haiti, skal FNs generalsekretær ha sagt til Sikkerhetsrådet.

António Guterres mener en slik politistyrke ved hjelp av militære midler er nødvendig for å avvæpne bandene som herjer i Haiti, ifølge Reuters, som tirsdag siterer en rapport fra Guterres.

Guterres oppfordrer nok en gang medlemsland til å bidra til en Haiti-styrke og FNs sikkerhetsråd til å støtte utplasseringen av denne.

Han presenterer også to mulige alternativer for FNs bidrag i kampen mot den dødelige gjengvolden i det kriserammede landet.

Drap og voldtekter

FN kan potensielt bidra med logistisk støtte til en flernasjonal styrke og Haitis eget politi, samt styrke FNs eksisterende politiske oppdrag i landet, ifølge generalsekretæren.

Mandag oppfordret Human Rights Watch (HRW) verdenssamfunnet til å gripe inn raskt for å få en slutt på voldsspiralen i Haiti. Menneskerettsorganisasjonen beskriver en brutal virkelighet i hovedstaden Port-au-Prince.

– Jo lenger vi venter og ikke gjør denne innsatsen, desto flere haitiere vil bli drept, voldtatt og bortført. Og flere mennesker vil måtte lide uten nok å spise, sa HRWs krise- og konfliktdirektør Ida Sawyer.

Har ventet i snart ett år

HRWs advarsel kom mens Haiti fortsatt venter på svar fra Sikkerhetsrådet på sin anmodning i fjor høst. Da ba Haitis regjering om en umiddelbar utplassering av en væpnet internasjonal styrke for å slå ned på volden.

USA sa tidligere i august at de vil fremme en resolusjon i Sikkerhetsrådet der Kenya får grønt lys til å lede en slik flernasjonal politistyrke. Noen timeplan for en slik resolusjon foreligger ennå ikke. Men Sikkerhetsrådet kan komme til å holde en avstemning denne uka.

Sawyer har besøkt Haiti i forbindelse med HRWs rapport om volden.

Gjenger regjerer

Tungt bevæpnede gjenger har overmannet det haitiske politiet. Eksperter anslår at de nå kontrollerer rundt 80 prosent av hovedstaden. Det var i utgangspunktet bare 10.000 politifolk blant Haitis over 11 millioner innbyggere.

Mellom januar og juni er det registrert over 30 drap på politibetjenter, og over 400 politistasjoner er satt ut av drift som følge av angrep fra kriminelle, ifølge HRW.

Parallelt med den pågående voldsbølgen anslås det at 5,2 millioner haitiere trenger humanitær hjelp. Det er en økning på hele 20 prosent fra i fjor. Rundt 200.000 mennesker er drevet på flukt fra sine hjem.

Demonstrasjoner

Dersom utenlandske styrker blir utplassert i Haiti, må det føres et sterkt tilsyn med dem, påpeker HRW. Internasjonal sikkerhetsbistand må ifølge organisasjonen innebære garantier for å hindre overgrep mot befolkningen fra utenlandske styrker.

– Vårt hovedbudskap er at det haitiske folk trenger støtte nå. Vi har hørt gang på gang at situasjonen er verre nå i Haiti enn den har vært på noe tidspunkt i manns minne, sa hun mandag.

Samme dag protesterte flere tusen haitiere i Port-au-Prince med krav om at regjeringen griper inn for å få slutt på volden. Politiet brukte tåregass for å spre demonstrantene.

Håper på støtte

Blant demonstrantene var Cassandre Petit, en 35 år gammel mor som eier en liten dagligvarebutikk.

– Du vet ikke når du vil bli ranet eller skutt for småpengene du tjente den dagen, sier hun og anklager regjeringen for tomme løfter om å bedre folks liv.

Hun sier hun sjelden ser noen politifolk patruljere i gatene og håper en internasjonal styrke snart ankommer.

– Da kan jeg bli i stand til å puste en liten stund, sier Petit.