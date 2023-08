Brasiliansk femåring begravet etter å ha blitt skutt under politivoldsprotest

NTB

En fem år gammel jente er begravet i Rio de Janeiro, to dager etter at hun ble skutt og drept da innbyggere demonstrerte mot politivold i slummen.

Eloáh Passos døde lørdag da hun ble truffet av en kule i hjemmet sitt i Morro do Dende, et av de mest voldelige områdene i den brasilianske storbyen.

Naboene hevder at skuddet som drepte henne, ble avfyrt av en av politifolkene som forsøkte å blokkere en lokal demonstrasjon etter at politiet skjøt og drepte en 17-åring tidligere på dagen. Politiet i Rio sier at jentas død vil bli etterforsket.

Den 17 år gamle gutten ble drept av politiet lørdag etter å angivelig ha nektet å gå av motorsykkelen sin for en politikontroll i samme slumområde. Politiet sier at han døde i en skuddveksling. 17-åringen ble begravet søndag.

Ifølge grunnlegger Antonio Carlos Costa i menneskerettsorganisasjonen Rio de Paz er 14 barn drept av kryssild i delstaten Rio i år.