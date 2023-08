Polen viser militære muskler

Russlands invasjon av nabolandet Ukraina har ført til storstilt satsing på forsvaret i Polen, der det konservative regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) håper å sikre seg en tredje periode ved makten etter valget i oktober.

De væpnede styrkers dag ble tirsdag markert på 103-årsdagen for den polske seieren over Sovjetunionen i slaget om Warszawa i 1920.

Rundt 2000 soldater fra Polen og andre Nato-land marsjerte gjennom hovedstaden Warszawas gater, ledsaget av rundt 200 militære kjøretøy og med over 90 fly i lufta over seg.

Mange var møtt fram for å se at det polske forsvaret viste militære muskler under en stor parade i hovedstaden Warszawa tirsdag.

