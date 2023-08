Amerikanske turister sov ut rusen i Eiffeltårnet

Både brannfolk og spesialister på redningsoperasjoner i høyden ble sendt opp i tårnet for å hente ut de to turistene, som ble tatt inn til avhør.

To amerikanske turister ble mandag morgen funnet sovende etter en hard natt på byen i Paris. Overnattingsstedet de hadde valgt? Høyt oppe i Eiffeltårnet.

Sikkerhetsvakter vekket de to ubudne gjestene tidlig mandag morgen da de sjekket tårnet før dørene ble åpnet klokken 9.

Ved 22.40-tiden søndag kveld hadde amerikanerne kjøpt billetter som alle andre, men snek seg forbi noen sperringer på vei ned. De ble funnet på et sted der publikum vanligvis ikke har adgang, mellom andre og tredje nivå i det verdensberømte tårnet.

– De utgjorde ingen åpenbar trussel, sier Sete, selskapet som driver tårnet.

Påtalemyndigheten i den franske hovedstaden sier de to overnattingsgjestene «ser ut til å ha blitt stående fast fordi de var så fulle».

Både brannfolk og spesialister på redningsoperasjoner i høyden ble sendt opp i tårnet for å hente ut de to turistene, som ble tatt inn til avhør. Utkastelsen av de uortodokse gjestene førte til at åpningen av tårnet ble omtrent en time forsinket.

