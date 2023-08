Ny tyfon har nådd Japan – hundrevis av fly innstilt

NTB

Nesten 900 fly er innstilt i Japan, og 240.000 mennesker er bedt om å flytte seg i sikkerhet i det tyfonen Lan er på vei inn over landet.

Tyfonen har beveget seg langsomt fra Stillehavet og traff land i regionen Wakayama sør for storbyene Kobe, Osaka og Kyoto. Den beveger seg nordvestover med en fart på rundt 15 kilometer i timen og med vindhastigheter på 45 meter per sekund. Uværet har brakt med seg kraftig vind og store nedbørsmengder over store deler av det vestlige og sentrale Japan.

Titusener av husstander har mistet strømmen, og 240.000 mennesker er bedt om å komme seg i sikkerhet. Myndighetene har sendt ut flom- og jordskredvarsler, og det har oppstått enkelte tornadoer. I elleve regioner er det opprettet evakueringssentre.

I tillegg til hundrevis av innstilte fly er også titalls tog innstilt og uværet har ført til at flere veier har måttet stenge.

I løpet av det neste døgnet er det ventet rundt 350 millimeter nedbør i Tokai-regionen, nesten tre ganger så mye som regionen vanligvis får i løpet av hele august måned.