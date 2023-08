De tiltalte i Georgia har fram til 25. august til å overgi seg frivillig

Statsadvokat i Fulton fylke i Georgia sier at Donald Trump og de andre 18 tiltalte må overgi seg innen ti dager. Foto. John Bazemore / AP / NTB

NTB

USAs tidligere president Donald Trump og de 18 andre som er tiltalt for forsøk på valgfusk i delstaten Georgia, har ti dager på å frivillig overgi seg.

– Etter tiltalen og den normale prosedyren i Georgia, har storjuryen utstedt en arrestordre for de som ble tiltalt, sier statsadvokat i Fulton fylke, Fani Willis.

Hun holdt en pressekonferanse kort tid etter at det ble kjent at Trump og 18 andre tiltales i delstaten Georgia for forsøk på undergrave valgresultatet i 2020.

– Jeg gir de tiltalte muligheten til å frivillig overgi seg innen fredag 25. august klokken 12, fortsatte hun.

Georgia-tiltalen er den fjerde mot Trump på fem måneder. I de andre sakene han har blitt tiltalt i, har det blitt holdt et rettsmøte der Trump har måttet ta stilling til skyldspørsmålet, og det blir trolig også tilfellet her.

På spørsmål om de 19 tiltalte skal stilles for retten sammen, svarte Willis ja. Hun sa også at påtalemyndigheten i Fulton fylke akter å foreslå en dato for rettssaken innen de neste seks månedene.