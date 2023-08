Al-Qaida skal ha oppfordret til angrep som gjengjeldelse for koranbrenning

NTB

Det militante islamske nettverket al-Qaida har tilsynelatende oppfordret til angrep som gjengjeldelse for koranbrenning i Sverige og Danmark.

Oppfordringen ble formidlet gjennom al-Qaidas mediekanal, al-Sahab, skriver dansk TV 2. Nyhetsbyrået DPA viser til en erklæring postet på et militant nettsted i løpet av natt til mandag, som de ikke har klart å uavhengig bekrefte. Erklæringen var datert i juli.

Den tilsynelatende oppfordringen skjer etter at Koranen har blitt brent ved flere anledninger i Sverige og Danmark. Koranbrenningene har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark sier til TV 2 at de er kjent med en oppfordring til gjengjeldelse mot Danmark.

– Det er ingen tvil om at de nylige koranbrenningene i Danmark har resultert i betydelig negativ oppmerksomhet fra blant andre militante islamister, noe som er viktig for utviklingen av trusselbildet i Danmark og for danske interesser i utlandet, skriver PET i en epost til kanalen.