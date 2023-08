Nyhetsbyrå: Fem døde i eksplosjon på bensinstasjon i Russland

NTB

Minst fem mennesker mistet livet i en eksplosjon på en bensinstasjon i byen Makhatsjkala sør i Russland, melder russiske medier. Ti er skadd.

Ria siterer den lokale ordførerens kontor på opplysningene om eksplosjonen, som fant sted i den russiske republikken Dagestan mandag kveld.

Nyhetsbyrået Tass melder at minst fem personer har omkommet og ti er skadd. Brannen brøt ut i et område på 500 kvadratmeter, ifølge lokale nødetater. Ifølge myndighetene er det risiko for en ny eksplosjon og branner, melder Ria.

Uverifiserte videoer i sosiale medier viser en stor brann og flere skadde på et lokalt sykehus.