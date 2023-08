Ukrainsk general dømt for landssvik etter pågripelse i 2020

NTB

En ukrainsk generalmajor som ble pågrepet i 2020, er dømt til 12 års fengsel for høyforræderi etter samarbeid med Russland.

Generalmajoren var ansatt i landets sikkerhetstjeneste (SBU).

Han er dømt for å ha lekket informasjon til Russland. Ifølge riksadvokaten i Ukraina er han også funnet skyldig i å ha hyret leiemordere til et angrep på lederen for en tsjetsjensk bataljon som kjempet for Ukraina.

Hendelsene stammer fra i tida etter at Moskva-kontrollerte separatister tok kontroll i deler av fylkene Donetsk og Luhansk våren 2014. Generalmajoren ble pågrepet i april 2020. Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.