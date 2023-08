Svensk politi etterforsker mulig drap på 14-åring

NTB

Svensk påtalemyndighet mistenker at en 14 år gammel gutt som har vært savnet fra Nyköping i to uker, er drept. Saken kan ha en kobling til en annen drapssak.

En 15-åring er fra før siktet for medvirkning til bortføring av den savnede 14-åringen.

– Jeg kan foreløpig ikke kommentere om den fengslede gutten er mistenkt for drapet, opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding mandag.

15-åringen ble varetektsfengslet av Södertörns tingrett i forrige uke. Den savnede 14-åringen fra Nyköping bodde på institusjon da han forsvant i slutten av juli.

Politi og påtalemyndighet har tidligere sagt at de mistenker at flere personer er involvert i det som har hendt med 14-åringen. 15-åringens forsvarer har sagt at gutten nekter straffskyld for det han anklages for.

Samtidig fortsetter politiet å etterforske mulige forbindelser til en annen 14-åring som forsvant samtidig. Han ble funnet død i et skogsområde utenfor Nynäshamn, 12 mil fra Nyköping, i slutten av juli. Dødsfallet etterforskes som drap, og ingen er foreløpig mistenkt for drapet.

De to 14-åringene hadde bodd på ulike barnevernsinstitusjoner i Nyköping kommune og ble begge meldt savnet i slutten av juli.