Russland: Sendte jagerfly på grunn av norsk fly over Barentshavet

Et norsk overvåkingsfly av typen P-8 Poseidon fikk mandag besøk av et russisk jagerfly i internasjonalt luftrom over Barentshavet. Les mer Lukk

NTB

Et russisk jagerfly ble sendt på vingene fordi et norsk fly nærmet seg russisk luftrom over Barentshavet, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.