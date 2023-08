Minst 25 savnet etter jordskred i gruve i Myanmar

På bildet kan man se hvor store jordmasser har sklidd ut ved et område der det graves etter jade i delstaten Kachin i Myanmar. Foto: AP / NTB

NTB

Minst 25 mennesker er savnet etter at en haug med utgravd masse fra en uregulert jadegruve kollapset i Myanmar, opplyser redningsarbeidere.

Ulykken skjedde i den avsidesliggende landsbyen Hpakant i delstaten Kachin nord i landet. Store nedbørsmengder gjorde at en 150–180 meter høy jordhaug med utgravd masse fra gruvedriften ga etter.

– Rundt 25 personer er savnet. Vi har ikke funnet noen døde ennå. Vi har ikke en fullstendig liste over savnede, ettersom det er vanskelig å komme seg til stedet, sier en ikke navngitt redningsarbeider. Han sier redningsarbeidet fortsatt pågår, samtidig som noen arbeidere har begynt å komme tilbake for å grave etter jade.

En annen redningsarbeider sier letearbeidet er risikabelt fordi det kan gå nye skred.

For tre år siden ble flere hundre arbeidere begravet av et jordskred i den samme regionen. Jadeindustrien er svært lønnsom, men i stor grad uregulert. Migrantarbeidere jobber ofte under farlige forhold og det oppstår ofte ulykker i jakten på bergarten, som ofte brukes i smykker og dekorasjoner.