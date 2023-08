Nederland: Russisk bombefly avskåret i dansk luftrom

Russlands luftvåpen består blant annet av strategiske bombefly, Tu-95, som på bildet. Det er foreløpig ikke kjent hvilken type bombefly som var på vei mot dansk luftrom. Les mer Lukk

Det nederlandske luftforsvaret sendte ut et hurtig reaksjonsvarsel mandag morgen, etter at et russisk bombefly hadde kurs mot nederlandsk ansvarsområde.