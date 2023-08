Kinas digitale våpen: – Taiwan er frontlinjen

I Taiwan fryktes det at kinesiske sosiale medier byr på mer enn videoer av morsomme katter.

Sosiale medier og ungdom har vist seg å gå hånd i hånd. Det er også tilfellet i Taiwan. Gjennom applikasjoner som omhandler shopping og livsstil fører Kina en informasjonskrig mot lillebror Taiwan, og det er ungdom og studenter som befinner seg ved frontlinjen.

Selskaper bak ulike sosiale medier kan generelt skaffe seg verdifulle data og utforme brukernes perspektiver gjennom algoritmene som kontrollerer hvilke innlegg brukerne ser. Det kan også de kinesiske. Amerikanske myndigheter ved Federal Bureau of Investigation (FBI) har tidligere advart om at kinesiske applikasjoner som Tiktok og Douyin utgjør en trussel mot den nasjonale sikkerheten i USA.

Her til lands har debatten tidligere rast om hvilken fare Tiktok utgjør og hvorvidt nordmenn skal kunne ha applikasjonen installert på enheter knyttet til sine arbeidsplasser.

I Taiwan er bekymringene rundt dette spesielt akutt.

Høyere risiko

Taiwan er et selvstyrt territorium som de kinesiske myndighetene i Beijing regner som en del av Kina, og sistnevnte har gjort det klart at de ønsker å ta kontroll over øynasjonen. Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De kinesiske nasjonalistene flyktet til Taiwan og øynasjonen ble dermed opprettet.

I de to landene snakkes det lignende språk. Dette gjør Taiwan spesielt sårbart for kinesisk informasjonskrigføring opplyser Josh Wang ved det taiwanske utdanningsforbundet Pang-phuann til The Guardian.

– Studenter i Taiwan bryr seg ikke nødvendigvis mye om politikk, så når det gjelder å finne underholdning, er det praktisk og enkelt å bruke kinesiske apper.

Wang arbeider med å gjøre taiwansk ungdom mer bevisste på farene internett og sosiale medier byr på, og hvordan de kan beskytte seg selv på nett. Han sier at han selv kan se hvordan kinesisk innhold på de kinesiske plattformene sprer seg blant og påvirker taiwansk ungdom og studenter, som han hevder har begynt å benytte seg av ord og uttrykk som er populære på det kinesiske fastlandet. Kinesisk innhold i form av blant annet memes og sanger skyller over øynasjonen.

Kinas president og resten av den kinesiske regjeringen har de siste årene tatt et tydelig standpunkt når det gjelder Taiwan. Kinesisk militær aktivitet så vel som informasjonskrigføring har pågått henholdsvis rundt og mot øya.

Kulturkrig

Både eksperter og politikere frykter at innholdet den taiwanske befolkningen får servert på de kinesiske plattformene bærer skjulte budskap med det formål å viske ut det kulturelle og språklige skillet mellom Taiwan og Kina.

– Det kinesiske kommunistpartiet vil at taiwanere skal elske kinesisk kultur. De håper at ved å overbevise studentene og ungdommene om å være enige om kulturen, kan det hjelpe dem å bli enige om kinesisk politikk, og kanskje overbevise de taiwanske studentene om at vi alle er kinesere, sier Wang ifølge The Guardian.

– Taiwan er frontlinjen



Som et grep mot faren kinesiske applikasjoner utgjør avgjorde den taiwanske regjeringen å hindre ansatte i offentlig sektor å bruke de kinesiske applikasjonene Tiktok og Xiaohongshu på sine tjenestetelefoner og andre enheter.

Flere taiwanske politikere, deriblant Chui Chih-Wei som representerer Det demokratiske fremskrittsparti, ber om at et lignende grep tas i det private næringsliv.

– Taiwan er frontlinjen i Kinas informasjonskrig. Det er umulig å forby disse applikasjonene helt siden vi er et demokratisk land, men i dag ser vi allerede den første lille suksessen. Nå bør vi oppmuntre store selskaper i Taiwan til å forby det, sier politikeren ifølge The Guardian.