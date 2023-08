Gutt overlevde mirakuløst fall på 30 meter i Grand Canyon

Gutten overlevde et fall på rundt 30 meter da han skulle vike unna for turistbilder. Det tok redningsmannskaper to timer å nå ned til gutten.

13-åringen skulle bare unngå å gå i veien for turistbilder og snublet.

Hendelsen skjedde tirsdag i forrige uke. 13 år gamle Wyatt Kauffman falt ned en fjellside i den ikoniske amerikanske kløften, som er et av landets største turistattraksjoner og nasjonalparken kløften er i, er oppført på UNESCOs verdensarvliste. Fallet skal ha vært på om lag 30 meter.

– Vi er bare heldige som får fraktet gutten vår hjem i forsetet og ikke i en boks, sier guttens far, Brian Kauffman ifølge BBC.

– Ekstremt takknemlig

– Vi er ekstremt takknemlige for den innsatsen som ble lagt ned fra alle involverte, sier han videre.

Dokumenter fra innenriksdepartementet viser, ifølge The New York Post at Grand Canyon er nasjonalparken der det fremkommer flest dødsfall og savnede personer.

Husker ingenting

Til lokale medier sier Kauffman at han falt da han forsøkte å vike unna for turistbilder på kløftens nordside, da han mistet fotfestet. Han sier han klarte å holde seg fast i en stein med den ene hånden, før han mistet grepet.

– Etter fallet så husker jeg ingenting. Jeg husker bare at jeg våknet opp i en ambulanse, og så i et helikopter og deretter bli fraktet over i et fly. Så kom jeg hit, sier han til den lokale TV-stasjonen KPNX i Phoenix, Arizona.

Krevende redningsaksjon

Det var ikke mulig for redningshelikopteret å lande for å hente ut gutten, så redningsmannskaper måtte rappellere ned de drøye 30 meterne ned klippeveggen. Det tok redningsmannskapene om lag to timer å hente ut gutten.

Han ble senere skrevet ut av sykehuset, men selv om han slapp fra det om lag 30 meter lange fallet med livet i behold, så fikk han likevel betydelige skader. På sykehuset ble det konstatert blant annet ni brukne ryggvirvler, en sprukken milt, en brukket hånd og en kollapset lunge.