Kinesisk eiendomsgigant i trøbbel – stuper på børsen

Den kinesiske økonomien er i vanskeligheter, og det går særlig utover eiendomskjemper som Country Garden. Illustrasjonsfoto. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Frykt for at det gjeldstyngede kinesiske eiendomsselskapet Country Garden skal bukke under bidro til å sende aksjen ned 16 prosent på Hongkong-børsen mandag.