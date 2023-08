New Zealand fjerner sine siste koronarestriksjoner

NTB

New Zealand opphever sine siste koronarestriksjoner fra midnatt natt til tirsdag. Dermed avsluttes et av verdens strengeste smittevernregimer helt og holdent.

Helseminister Ayesha Verrall sier det ikke lenger vil være krav om munnbind i helsevesenets lokaler, eller krav om isolasjon i sju dager etter at man får covid-19.

De fleste restriksjonene ble fjernet i 2022, da størsteparten av New Zealands befolkning var blitt vaksinert mot koronaviruset, og landets sykehus hadde klart å komme seg gjennom en vinter uten å bli overkjørt.

New Zealand hadde et usedvanlig strengt koronaregime med blant annet nærmest hermetisk lukkede grenser. Landet utmerket seg med svært lave smitte- og dødstall. Samtidig fikk regjeringen kritikk for mange og lange nedstenginger.

Myndighetene anbefaler fortsatt at man har karantene i fem dager om man blir syk, men det er ikke lenger påkrevd.