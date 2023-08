Kuppmakerne i Niger vil straffeforfølge presidenten for «høyforræderi»

NTB

Militærjuntaen som har kuppet makten i Niger sier at landets demokratisk valgte president, Mohamed Bazoum, skal straffeforfølges for høyforræderi.

I tillegg skal den nå avsatte presidenten straffeforfølges for «undergraving av sikkerheten», ifølge en uttalelse som ble lest opp på landsdekkende TV sent søndag.

– Den nigerske regjeringen har så langt samlet bevis for å straffeforfølge den avsatte presidenten og hans lokale og utenlandske medskyldige for høyforræderi og for undergraving av sikkerheten til Niger innenriks og utenriks, sa oberst Amadou Abdramane, som er en av kuppmakerne, i uttalelsen.

Det var i slutten av juli at en gruppe generaler avsatte presidenten og grep makten i Niger. President Mohamed Bazoum ble da stengt inne i palasset sitt av sine egen vaktstyrke.