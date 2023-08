Tusenvis av eksplosiver fra krigstiden funnet på skole i Kambodsja

NTB

Flere tusen eksplosiver som stammer fra Kambodsjas borgerkrig er blitt gravd opp inne på en skole, ifølge myndighetene.

Mineryddere oppdaget mer enn 2000 eksplosiver, inkludert mer enn 1000 M79-granater, inne på eiendommen til en videregående skole i Kratie-provinsen.

Eksplosivene ble funnet i forbindelse med at skolen ryddet land for å kunne utvide en hage.

– Skolen er midlertidig stengt, forteller Heng Ratana, direktør for landets mineryddingsmyndighet, til AFP.

– Det var flaks at ingen av elevene ble skadd. Disse innretningene kunne lett ha eksplodert dersom noen hadde gravd i bakken og truffet dem, fortsetter han.

Stedet der skolen ligger, var en militærbase under borgerkrigen, som varte fra 1967 til 1975. Arbeidet med å rydde minene som ble lagt ut under krigen pågår fremdeles, og Heng sier at det trolig vil bli funnet flere eksplosiver ved skolen.