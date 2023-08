Russland hevder å ha skutt ned minst fire droner

NTB

Russisk luftvern har skutt ned minst fire ukrainske droner over vestlige regioner i Russland, melder forsvarsdepartementet i Moskva.

Tre av dronene skal ha blitt skutt ned over Belgorod-regionen, mens den fjerde ble uskadeliggjort over Kursk-regionen, heter det i en uttalelse. Det skal verken være dødsofre eller materielle ødeleggelser

Angrep med droner dypt inne på russisk område har tiltatt siden en drone første gang ble skutt ned over Kreml tidlig i mai. Sivile områder i hovedstaden ble truffet av vrakrester senere i mai, og et næringslivsstrøk ble truffet av de nedskutte restene av droner to ganger i løpet av tre dager tidligere i august.

Belgorod er et russisk fylke som grenser til det ukrainske fylket Kharkiv.

Opplysningene om droneangrepene er ikke bekreftet fra annet hold.