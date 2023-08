Britisk etterretning: Wagner må trolig nedbemanne

Wagner-gruppen og deres leder, Jevgenij Prigozjin forsøkte seg på et opprør mot den russiske forsvarsledelsen i juni, men dette varte bare én dag.

NTB

Den russiske leiesoldatgruppen Wagner må trolig nedbemanne som følge av pengemangel, ifølge britisk etterretning.

På meldingstjenesten X skriver Storbritannias forsvarsdepartement at det er en «realistisk mulighet» for at den russiske staten har sluttet å finansiere Wagner.

Hvis dette er situasjonen, er det mest sannsynlig Belarus som finansierer selskapet. I så fall kan dette bli en betydelig økonomisk belastning for den belarusiske staten.

Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder. Wagner forsøkte seg på et opprør mot den russiske forsvarsledelsen i juni, men dette varte bare én dag.