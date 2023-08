Ukrainsk havneby åpner badestrendene

NTB

Den ukrainske havnebyen Odesa har for første gang siden krigens start åpnet badestrendene.

Odesa er Ukrainas største havneby og marinebase. Byen er gjentatte ganger blitt angrepet med raketter og droner, og det lå hundrevis av sjøminer i sjøen utenfor byen etter at russiske styrker startet invasjonen i slutten av februar i fjor.

Av hensyn til innbyggernes sikkerhet, og etter flere tilfeller der miner hadde eksplodert på strendene, var kysten derfor stengt for publikum.

Men nå er strendene gjenåpnet. De holdes åpne fra klokken 8 til 20. Beslutningen ble tatt i fellesskap av byens sivile og militære administrasjoner, opplyser Odesas guvernør Oleh Kiper.

Noen tiltak er også innført. Myndighetene har utplassert anti-minenett mellom to pirer for å hindre at folk som svømmer, risikerer å støte på miner.

Åpningen er et velkomment pusterom fra krigen for folk i byen.

– Jeg har dømt om å dra til stranden og puste inn sjøluften. Det har vært et stort savn. Men sikkerhet er førsteprioritet, sier Svitlana, en av innbyggerne i Odesa.