Ukraina har fått flere luftvernsystemer fra Tyskland – Zelenskyj takker Scholz

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Tysklands statsminister Olaf Scholz etter å ha mottatt ytterligere to Patriot-luftvernsystemer.

– Dette er svært viktig, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

– Takk. Takk, Tyskland. Takk til det tyske folket. Takk, Olaf!, sier han.

Myndighetene offentliggjorde Patriot-leveransen for noen få dager siden.

Patriot-systemet er ifølge ukrainske myndigheter av særlig stor verdi fordi det har vært i stand til å skyte ned russiske hypersoniske raketter ved flere anledninger.

Hver eneste forsterkning av Ukrainas luftforsvar betyr at tusener av liv reddes, uttaler Zelenskyj i videotalen.

Patriot-systemene regnes for å være blant de mest avanserte luftforsvarssystemene som USA har utviklet for å skyte ned krysserraketter, ballistiske raketter og luftfartøy. Typisk består et slikt system av rakettutskytingsramper, radar og støttekjøretøy.

Den nye tyske forsendelsen om fatter også en rekke militære kjøretøy og ammunisjon, samt våpen og militært materiell som kikkerter og mineryddingsutstyr.