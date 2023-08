Visepresidentkandidat rykker opp etter drapet i Ecuador

Tidligere visepresidentkandidat Andrea Gonzalez ankommer en pressekonferanse i Quito torsdag, iført skuddsikker vest, dagen etter drapet på Fernando Villavicencio. Lørdag ble det kjent at hun stiller til valg som presidentkandidat. Foto: Carlos Noriega / AP / NTB

NTB

Andrea Gonzalez, som stilte til valg som visepresidentkandidat sammen med drepte Fernando Villavicencio, er nå presidentkandidat.

Det går fram av en kunngjøring fra det sentrumsorienterte Construye-partiet. Presidentvalget i Ecuador finner sted 20. august.

59 år gamle Villavicencio var tidligere journalist og senere parlamentariker. Han lanserte seg som presidentkandidat tidligere i år og ble skutt og drept idet han forlot et valgkampmøte i hovedstaden Quito onsdag kveld.

Villavicencio var kjent for sin kamp mot korrupsjon, og skal ha mottatt trusler, blant annet fra den fengslede gjenglederen Jose Adolfo Macias, kjent som «Fito». Lørdag gikk store sikkerhetsstyrker til aksjon i fengselet i byen Guayaquil der «Fito» sonet. Senere på dagen kunngjorde myndighetene at «Fito» var blitt overført til et høysikkerhetsfengsel.