Gjengleder i Ecuador overført til høysikkerhetsfengsel etter storaksjon

NTB

4000 soldater og politifolk bisto da en gjengleder ble overført til et høysikkerhetsfengsel i Ecuador. Han skal ha truet en presidentkandidat som ble drept.

Den storstilte aksjonen fant sted ved daggry lørdag morgen. Tungt væpnede styrker gikk inn i Fengsel 8 i Guayaquil sørvest i Ecuador, der gjenglederen Jose Adolfo Macias, kjent som «Fito», satt. Han leder den mektige banden Los Choneros.

Sikkerhetsstyrkene publiserte etter aksjonen bilder som viste en skjeggete mann i undertøy, med hendene bak hodet på noen av bildene og liggende på gulvet med armene bak ryggen på andre bilder.

President Guillermo Lasso opplyste sener lørdag at «Fito» ble overført til La Roca, et høysikkerhetsfengsel med 150 plasser. Dette fengselet er del av det samme store fengselskomplekset der han allerede sonet og hvor han kontrollerte minst én celleavdeling.

«Fito» soner en dom på 34 år for organisert kriminalitet, narkotikasmugling og drap.

Presidentkandidat drept

Lasso innførte unntakstilstand i landet etter at presidentkandidat og korrupsjonsmotstander Fernando Villavicencio ble drept idet han forlot et valgkamparrangement i hovedstaden Quito onsdag kveld.

Seks personer er pågrepet og varetektsfengslet, alle fra Colombia, etter drapet. En sjuende drapsmistenkt colombianer ble drept i en skuddveksling.

Politiet har så langt ikke sagt hvem som eventuelt leide inn og betalte gjerningsmennene for å gjennomføre attentatet.

Men president Lasso mener drapet på presidentkandidat Villavicencio kan kobles til organisert kriminalitet. Villavicencio selv hadde tidligere sagt at han hadde fått drapstrusler fra «Fito».

Trusler

En uke før 59-åringen ble drept, sa han at «Fito» hadde truet ham. På et lokalt fjernsynsprogram sa Villavicencio at en «utsending» fra gjenglederen hadde tatt kontakt og advart om at «hvis jeg fortsetter å nevne Los Choneros, så kommer de til å ta meg».

Villavicencio var journalist før han gikk inn i politikken. Han hadde pådratt seg vrede fra gjenger og narkotikasmuglere.

I Ecuador fungerer fengsler som operasjonssentraler for narkotikasmugling. Over 430 innsatte er blitt drept siden 2021, flere titalls av dem partert og satt fyr på i strid mellom rivaliserende gjenger i fengslene.

Fordømmelser

Omverdenen, blant annet FN, USA og EU, har fordømt drapet på Villavicencio.

Lørdag sendte pave Frans et telegram til Quitos erkebiskop Alfredo Espinoza.

I budskapet fordømmer paven lidelsene som volden påfører landet. Paven oppfordrer folk flest i Ecuador og landets politikere til å stå samlet, og han kondolerer Villavicencios pårørende og hele Ecuador, står det i telegrammet.

Valg neste helg

Søndag 20. august skal det holdes presidentvalg i Ecuador. Samme dag velges det ny nasjonalforsamling.

Villavicencio var en av åtte presidentkandidater. Han lå på femteplass på meningsmålingene.

Lørdag kunngjorde partiet hans, det sentrumsorienterte Construye, at Andrea Gonzales (36) skal overta som partiets presidentkandidat etter drapet på Villavicencio. Hun hadde opprinnelig stilt til valg som partiets visepresidentkandidat.