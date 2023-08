Nye demonstrasjoner mot rettsreform i Israel

NTB

For 32. helg på rad har tusener av mennesker i Israel gått ut i gatene i protest mot regjeringens foreslåtte rettsreform.

I Tel Aviv samlet tusenvis av mennesker seg i gatene lørdag kveld for å protestere mot reformen, som de mener er en trussel mot demokratiet.

Ifølge aktivist og lærer Sondos Alhoot, en av dem som holdt tale i Tel Aviv, deltok over 10.000 personer i demonstrasjonen, skriver Haaretz

I byen Haifa lenger nord på kysten demonstrerte tusener av mennesker. Over 1.500 personer samlet seg utenfor presidentboligen, mens flere hundre demonstranter gikk ut i gatene i andre byer, blant annet Netanya og Herzliya.

32 lørdager på rad

Statsminister Benjamin Netanyahus regjering argumenterer med at reformen er nødvendig for å gjenopprette balanse mellom folkevalgte og rettsapparatet.

Regjeringen hans kunngjorde reformpakken i januar. Siden har titusener demonstrert hver lørdag. Demonstrantene varsler at de ikke gir opp kampen mot reformen.

– Demokrati, demokrati Vi gir ikke opp før ting blir bedre, ropte demonstrantene i gatene i Tel Aviv lørdag kveld.

Ber om kompromiss

I forrige måned vedtok nasjonalforsamlingen en del av rettsreformen. Flere deler av reformen skal behandles i Knesset når høstsesjonen åpner i oktober.

– Dere kommer til å ødelegge noe i det israelske demokratiet og forholdet til USA, som dere kanskje aldri vil få tilbake, sa USAs president Joe Biden i et møte med president Isaac Herzog i Det hvite hus i forrige måned.

Herzog er blant dem som har bedt regjeringen lytte til kritikerne. Han har sagt at regjeringen må finne et kompromiss.

– På randen av borgerkrig

Motstandere mener reformen vil gi mer makt til politikerne på bekostning av domstolene. De frykter for framtiden til det israelske demokratiet, der domstolenes uavhengighet spiller en viktig rolle.

Over 100 tidligere topper i landets hær og politi undertegnet tidligere i sommer et opprop med krav om at reformen legges på is, blant dem tidligere statsminister Ehud Barak og tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon.

Den tidligere lederen for sikkerhetstjenesten Shin Bet, Nadav Argaman, kom i slutten av forrige måned med følgende advarsel:

– Vi frykter at vi står på randen av en borgerkrig, sa han.