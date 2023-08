Forskere har bevist at en pilspiss er laget av meteoritt

Er du glad i både historie og universet? Da har forskere i Sveits gjort det perfekte funnet for deg.

Ved Bielsjøen i Sveits har forskere funnet en pilspiss som daterer tilbake til bronsealderen. Hva den er laget av?

En meteoritt.

I en pressemelding forteller Naturhistorisk museum i Bern om studien som er ledet av museet.

Ved å undersøke pilspissen har forskerne kunnet konkludere med at objektet, som opprinnelig ble funnet på 1800-tallet, trolig stammer fra en meteoritt som landet i Estland.

Det til tross for at det ligger et kjent meteoritt-felt kalt Twannberg i nærheten av funnstedet.

– Ekstremt sjelden

«Med rundt 8,3% nikkel er innholdet av dette grunnstoffet i pilspissen nesten dobbelt så høyt som i Twannberg-meteoritten», skriver museet.

De legger også til at et såpass høyt nivå av germanium tyder på at stammer fra en såkalt «IAB-meteoritt» , samt at et lavt innhold av aluminium-26 antyder at den trolig stammer fra det indre av en meteoritt med en opprinnelig masse på minst to tonn.

En IAB-meteoritt er en spesielt sammensatt jernmeteoritt.

Pilspissen ble først funnet ved Bielsjøen i Sveits.

Trolig har pilspiss-meteoritten som stammer tilbake nesten 3000 år, til mellom 900 og 800 før Kristus, endt opp i Sveits gjennom handel, skriver CNN.

«Slike bevis på tidlig bruk av meteorisk jern er ekstremt sjelden» står det i pressemeldingen.

At man har funnet et arkeologisk objekt er også «ekstremt sjelden». Ifølge pressemeldingen er det bare funnet 55 slike objekter i Eurasia og Afrika. Og disse objektene stammer fra kun 22 steder.

Ifølge CNN er dette kun det tredje funnet i sentrale og vestlige Europa. De to foregående ble begge gjort i Polen.

Andre bevis

CNN har snakket med Beda Hofmann, leder geovitenskapelig avdeling ved Naturhistorisk museum i Bern og hovedforfatter for studien.

Hofmann forteller at de fleste i Sveits' bronsealder-landsbyer som stod på påler, brukte tiden sin til jordbruk, jakt og fiske, men man har imidlertid også bevist på at noen mennesker hadde utviklet spesielle ferdigheter på denne tiden. For eksempel har man tidligere funnet former ment for støping av bronse.

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Archaeological Science, og for nysgjerrige vil pilspissen være tilgjengelig i en utstilling på museet fra 1. februar 2024 til 21. april 2025.