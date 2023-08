SOHR: Dødstallet etter IS-angrep i Syria stiger til 33

NTB

Dødstallet etter et IS-angrep rettet mot syriske regimesoldater øst i landet har steget til 33, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Tidligere ble det opplyst at 26 var drept i angrepet. Ifølge SOHR angrep IS-krigere en militærbuss i provinsen Deir al-Zor torsdag.

IS har den siste tiden gjennomført flere angrep, og dette ser ut til å være det blodigste på lang tid. IS kontrollerte på et tidspunkt store områder i Syria, men måtte gi slipp på dem i 2019. Likevel har gruppa holdt stand i den syriske ørkenen og gjennomført angrep og aksjoner i mindre skala.

IS har via sin propagandakanal Amaq tatt på seg ansvaret for angrepet og sier de åpnet ild mot militære busser med tunge våpen og rakettdrevne granater.

Det statlige syriske nyhetsbyrået Sana gjengir på sin side en uttalelse fra utenriksdepartementet i Damaskus, der «de amerikanske okkupasjonsstyrkene og deres terrororganisasjoner» gis skylda for angrepet.