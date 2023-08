AP: Dødsulykken på K2 etterforskes

NTB

En pakistansk kilde sier det er startet etterforskning av ulykken der en pakistansk fjellklatrer døde da norske Kristin Harila og flere andre besteg K2 i juli.

Det er lederen for klatreorganisasjonen Pakistan Alpine Club, Karrar Haidri, som opplyser til nyhetsbyrået AP at en etterforskning av hendelsen er satt i gang. Den gjennomføres av myndighetene i Gilgit-Baltistan, der K2 ligger, opplyser han.

Harila beskriver hendelsen på sin hjemmeside. Saken, som er omtalt av blant andre Fri Flyt og NRK , har fått mye oppmerksomhet, blant annet i sosiale medier. Kritikerne anklager klatrerne som var på vei opp fjellet for å ha gått forbi Mohammed Hassan (27) etter at han var blitt alvorlig skadd i et fall.

Hassan skal ha jobbet med å feste tau for andre klatrere på K2.

Flere grupper med klatrere forsøkte på dette tidspunktet å komme seg opp på K2. Flere medier, blant dem østerrikske Der Standard og britiske The Guardian , har gjengitt påstander om at Harila og andre klatrere gjorde for lite for å hjelpe Hassan.

Harila avviser dette og skriver at de og andre fjellklatrere forsøkte å redde ham.

– Da jeg gikk videre, var han fortsatt i live, og vi trodde at han overlevde. Vi visste ikke at han var død før vi var på tur ned. Vi visste ikke det da vi fortsatte oppover, sier Harila til NRK.

Etter hvert fortsatte Harila og makkeren Tenjin Sherpa mot toppen. Da de nådde den, hadde de besteget verdens 14 høyeste fjell på 92 dager, noe som var ny verdensrekord.