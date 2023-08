Eiffeltårnet evakuert på grunn av bombetrussel

NTB

Eiffeltårnet i Paris ble lørdag evakuert på grunn av en bombetrussel, melder franske og tyske medier.

Evakueringen skjedde som et sikkerhetstiltak. Nærmere detaljer om bombetrusselen er ikke kjent.

Tyske Focus skriver at omkring 4000 besøkende måtte forlate det kjente landemerket som følge av evakueringen. Alle de tre etasjene og plassen under ble evakuert.

– Det er vanlig prosedyre ved slike hendelser – som riktignok er sjeldne, sier en talsperson for SETE, som har ansvaret for driften av tårnet. De forteller at tårnet gjennomsøkes av politi og medlemmer av en bombegruppe.

Totalt hadde tårnet 6,2 millioner besøkende i fjor.