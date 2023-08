Hawaiis justismyndigheter starter skogbrann-gransking

NTB

Myndighetenes håndtering av skogbrannene som har tatt minst 67 liv på Hawaii, skal granskes. Det varsler delstatens justisminister.

– Justisdepartementet skal gjennomføre omfattende gjennomgang av beslutningstaking og retningslinjer før, under og etter skogbrannene på øyene Maui og Hawaii denne uken, sier Anne Lopez.

Kunngjøringen kom natt til fredag norsk tid, kort tid etter at lokalmyndighetene på Maui kunngjorde at dødstallet der har økt til 67 og etter at kritikken har økt mot myndighetenes håndtering av brannene.

Det har de siste dagene rast skogbranner i delstaten, både på den nest største øya Maui og på delstatens største øy Hawaii, som også kalles Big Island.

Den mest ødeleggende brannen har lagt den historiske byen Lahaina i aske. Innbyggere har klaget over at de ikke fikk noen advarsler om brannen, som førte til at folk i byen ble innesperret av flammene.

– Justisdepartementet deler sorgen med alle og våre tanker går til alle som er berørt av denne tragedien, sier Lopez.

– Departementet mitt er forpliktet til å innhente oversikt over beslutningene som ble gjort før og under brannene, og vi skal dele resultatene fra gjennomgangen, sier hun.