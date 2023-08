Treåring på migrantbuss døde på vei fra Texas til Chicago

NTB

En tre år gammel jente fra Venezuela som ble sendt med en migrantbuss fra Texas på vei til Chicago, døde underveis. Det opplyser myndighetene i Texas.

– Da barnet viste tegn til helseproblemer, stanset bussen og sikkerhetsvakter om bord ringte nødetatene, står det i en uttalelse fra Texas' departement for krisehåndtering.

– Etter at sykebilen kom til stedet, oversatte det tospråklige sikkerhetspersonellet for foreldrene og helsepersonellet som tok imot barnet. Barnet ble sendt til et lokalt sykehus for å få ytterligere medisinsk behandling, nen jenta ble senere erklært død, står det videre i uttalelsen.

Ettersom jenta døde i Chicago-området, er det helsemyndighetene i delstaten Illinois som skal granske dødsfallet. Det uttaler en talsperson til Chicago Tribune.

– Illinois' helsedepartement samarbeider fullt ut med lokale helsemyndigheter, delstatspoliti og føderale myndigheter for å få svar i denne tragiske situasjonen, sier departementets talskvinne Lauri Sanders til avisen.

Myndighetene i Texas har ikke oppgitt noen dødsårsak, men opplyser at ingen av passasjerene på bussen hadde sykdomssymptomer da busse kjørte fra grensebyen Brownsville. Det var fredag uklart om jenta er blitt obdusert.

Det er første gang Texas har kunngjort et migrantdødsfall etter at den republikanskstyrte delstaten begynte å sende migranter til andre deler av USA.

Ifølge nyhetsbyrået AP har Texas siden i fjor sendt over 30.000 migranter til demokratstyrte byer som Chicago, New York, Washington, Philadelphia, Denver og Los Angeles.