Blinken beklager at juntaen ikke løslater presidentfamilien i Niger

NTB

Kuppmakerne i Niger har fått tilbud om å vise godvilje ved å sette fri president Mohamed Bazoums familie, men nekter å gjøre det, sier USAs utenriksminister.

Bazoum og presidentens familie sitter i husarrest etter at en gruppe generaler grep makten i slutten av juli.

Blinken sier at han har snakket med Nigers forgjenger Mahamadou Issoufou, som i likhet med Bazoum er en vestlig alliert. I telefonsamtalen med Issoufou sa Blinken at han er «dypt bekymret over den fortsatte ulovlige fengslingen under forverrede forhold for president Bazoum og hans familie».

– Blinken meddelte at han er spesielt forferdet over at de som grep makten i Niger, nekter å sette fri Bazoums familiemedlemmer som tegn på godvilje, står det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet.

President Bazoum, hans kone og parets 20 år gamle sønn ble satt i husarrest i militærkuppet 26. juli. Siden har frykten økt for helsesituasjonen deres.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har sagt at Bazoum og familien i flere dager har vært uten mat, elektrisitet og helsehjelp.

FNs menneskerettighetssjef Volker Türk har sagt at forholdene Bazoum angivelig er underlagt, kan vise seg å være «umenneskelig og nedverdigende behandling, i strid med humanitær folkerett».

Omverdenen har fordømt kuppet i harde ordelag, og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har truet med å intervenere militært dersom ikke Bazoum blir gjeninnsatt.