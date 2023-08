SOHR: 26 syriske soldater drept i IS-angrep

NTB

Minst 26 syriske soldater er drept i et IS-angrep øst i Syria, ifølge den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

IS har den siste tiden gjennomført flere angrep, og dette ser ut til å være det blodigste så langt.

Ifølge SOHR angrep IS-krigere en militærbuss i provinsen Deir al-Zor torsdag.

– Antall drepte har steget til 26 soldater, opplyser eksilgruppen fredag.

Jihadistene skal ha omringet bussen i ørkenen og åpnet ild. Elleve andre soldater ble såret, og for noen av dem er tilstanden kritisk, ifølge eksilgruppen, som har et stort kildenettverk i Syria.

IS har sagt at de sto bak angrepet. De oppgir at de brukte rakettdrevne granater og tunge våpen, og at angrepet var rettet mot to busser, hvorav den ene ble påtent.

Ifølge SOHR er syriske regjeringssoldater og allierte proiranske grupper som er utplassert i området, i høy beredskap etter angrepet.