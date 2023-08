Dommer åpner for at Trump kan snakke offentlig om enkelte bevis

USAs ekspresident Donald Trump skal få lov til å snakke offentlig om enkelte bevis som skal brukes i en av sakene mot ham.

Det besluttet en føderal dommer i Washington fredag.

Avgjørelsen gjelder bevismateriale som anses som ikke sensitivt, og som påtalemyndigheten mener viser at Trump på ulovlig vis forsøkte å få valgresultatet i 2020 underkjent.

Det skal fortsatt være strenge restriksjoner på publisering av det som anses som sensitivt bevismateriale, ifølge dommeren Tanya Chutland.

Trump: Politisk motivert

Samtidig lover hun at saken skal holdes atskilt fra all politikk.

– Deres klients forsvar skal foregå i dette rettslokalet, ikke på internett, sa hun under fredagens rettsmøte.

Trump tapte presidentvalget mot Joe Biden, men påsto gang på gang at det skyldtes valgfusk. Han har varslet at han igjen stiller som presidentkandidat i valget i 2024 og avviser at han gjorde noe galt da han hevdet at valgresultatet var fusket med.

Ifølge Trump er alle rettsprosessene mot ham politisk motivert og forsøk på å ødelegge valgkampen hans.

Bekymring

Fredagens beslutning om å lempe på reglene for ikke sensitivt bevismateriale, er i tråd med hva Trumps forsvarere har bedt om. Samtidig sier dommeren seg enig med påtalemyndigheten når det gjelder sensitivt materiell. Det skal fortsatt være unntatt offentligheten.

Årsaken til den strenge beskyttelsen av bevisene, er bekymring for at Trump vil kunne bruke informasjonen til å påvirke vitner.

Amerikanske myndigheter anser det aller meste av bevismaterialet mot Trump som sensitivt.