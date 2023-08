Journalist beskriver harde kår i kinesisk fengsel

Den australsk-kinesiske journalisten Cheng Lei beskriver vanskelige forhold i fengselet i Kina etter at hun ble dømt for spionasje. Arkivfoto: Ng Han Guan / AP / NTB

NTB

En spionasjedømt australsk-kinesisk journalist som sitter i fengsel i Kina, sier at hun holdes fra familien og får ikke se sollys mer enn ti timer årlig.

Cheng Lei jobbet for Kinas statlige kringkaster, men i fjor ble hun funnet skyldig i anklager om spionasje.

Etter at Cheng ble pågrepet for tre år siden har hun ikke sett ett eneste tre og får kun noen timer med sol på årlig basis, skriver hun i en uttalelse til en australsk diplomat. Hun savner barna sine, som nå begynner på videregående skole, og sier hun sliter med å være så lenge borte fra dem.

Detaljene i saken mot henne er ikke offentlig kjent.

Kina har blitt anklaget flere ganger for å anholde utenlandske statsborgere, særlig de som er født i landet, for å oppnå diplomatiske seire eller bruke dem for å få returnert kinesiske statsborgere som er anholdt i utlandet.

Australias utenriksminister Penny Wong sier at departementet fortsetter å støtte Cheng og familien hennes, og at de har bedt kinesiske myndigheter om at hun får en rettferdig og human behandling i samsvar med internasjonale normer.