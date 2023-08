Zelenskyj sparker alle regionsjefer for militær rekruttering i Ukraina

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har sparket samtlige regionale sjefer for militærets vervingskontorer på grunn av utbredt korrupsjon.

– Dette systemet bør styres av folk som vet nøyaktig hva krig er, og hvorfor kynisme og bestikkelser i krigstid er høyforræderi, skriver presidenten i en melding på Telegram.

Zelenskyj uttalte 4. august at han skulle bytte ut korrupte ansatte på rekruttsentrene med folk som har «sett og opplevd krigen». I juli ble det gjennomført et tilsyn med kontorene, etter at lederen for et rekrutteringssenter i Odesa ble anklaget for underslag av rundt fem millioner dollar.