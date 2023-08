Rundt 14.000 evakuert i Polen etter funn av bombe fra andre verdenskrig

NTB

Omtrent 14.000 mennesker er evakuert i den østpolske byen Lublin etter at bygningsarbeid førte til funn av en massiv udetonert bombe fra andre verdenskrig.

Politiet, heimevernet og byens transportselskap har bistått i evakueringen, som måtte fullføres før en bombegruppe kunne komme til for å fjerne eksplosivene, ifølge talsperson for rådhuset i byen Katarzyne Duma.

Alle veier er stengt i området som følge av funnet. Alle evakuerte er fraktet til sikkerhet ved Lublin Arena, ulike omsorgssentre og en videregående skole i byen som er tom fordi det er sommerferie.

Beboerne i byen er bedt om å skru av gass, vann og elektrisitet i hjemmene sine, lukke vinduer og dører og ta med seg legitimasjon og nødvendige medisiner. Etter planen skal de evakuerte kunne reise hjem tidlig i ettermiddag.

250 kilo

Den 250 kilo tunge bomben ble funnet begravd under bakken da bygningsarbeidere jobbet med utbyggingen av et boligfelt i byen torsdag. Tomten var tidligere en polsk flyfabrikk og en flyplass før andre verdenskrig, og kunne dermed ha vært mål for bombeangrep under krigen.

Da Nazi-Tyskland hadde makten i byen var det et fengsel og en arbeidsleir på funnstedet, og på et tidspunkt ble eiendeler som var beslaglagt fra jøder sorter gjennom der.

Ikke første gang

Militæreksperter mener det er snakk om en luftbombe fra andre verdenskrig, men må undersøke det nærmere for å være sikker, ifølge Lublin-politiets talsperson Kamil Golebiowski.

Det blir fortsatt regelmessig funnet bomber fra andre verdenskrig i Polen, som var åsted for svært mange harde kamper under krigen.