Navalnyj raser mot den russiske eliten

Den russiske opposisjonslederen Alexei Navalnyj kommer med krass kritikk mot den russiske eliten i et nytt essay han har skrevet i fengsel.

I et lidenskapelig essay på 2000 ord, skrevet som et svar på at han har blitt idømt ytterligere 19 år i fengsel, noe som vil bety at han er i fengsel til han er 74 år, skriver Navalnyj at hatet noen ganger får overtaket i ham.

– Jeg kan ikke hindre meg selv i å føle et intenst hat mot dem som solgte, forbanna og sløste bort den historiske sjansen landet vårt hadde på begynnelsen av 90-tallet, skriver Navalnyj, i det som er hans mest innholdsrike uttalelse siden dommen forrige uke.

Tidligere president Boris Jeltsin (fotografert i 1997), er blant dem opposisjonsleder Alexei Navalnyj anklager for å ha sløst bort en historisk sjanse for endring Russland. Jeltsin døde i 2007.

Prioriterte rikdom

Han retter pekefingeren mot den russiske eliten, som han mener solgte en europeisk framtid for Russland til meningsløs sminking av korrupt despotisme: luksusvillaer, overflod til oligarkene og det han omtaler som «det falske valget» av Boris Jeltsin som president i 1996.

Ifølge Navalnyj har russiske ledere valgt rikdom i amerikanske dollar framfor å bygge et demokrati og studere lærdommen fra Russlands sovjetiske fortid.

Jeltsin, som døde i 2007, var en av Russlands mest innflytelsesrike ledere på 1990-tallet. Han og noen oligarker har imidlertid innrømmet å ha gjort flere feil, men forsvarte det med at situasjonen var så kaotisk at det krevde radikale og noen ganger forhastede beslutninger.

Ba russere fortsette med regimekritikk

For en drøy uke siden kom Navalnyj med en klar oppfordring til det russiske folk: Fortsett å motsette dere myndighetene i Russland.

– De ønsker å skremme deg, ikke meg, og ta fra deg viljen til å gjøre motstand, heter det i et innlegg på Navalnyjs Facebook-side kort tid etter at dommen mot ham ble forkynt.

– Du blir presset til å overgi ditt Russland uten kamp til en gjeng av forrædere, tyver og skurker som har kommet til makten. Ikke mist viljen til å gjøre motstand, oppfordrer 47-åringen.

Navalnyj ble dømt for en rekke påstander om ekstremismevirksomhet. FN, EU og en rekke vestlige land har fordømt dommen.